У браузері Chrome з’явилося три нові функції на основі штучного інтелекту

Компанія Google додала три нові функції генеративного штучного інтелекту до свого браузера Chrome.

Три нові функції фокусуються на групуванні вкладок, налаштуванні браузера та допомозі в написанні текстів, наприклад, відгуків, передає AIN.UA.

Раніше процес групування вкладок виконувався вручну, але тепер ШІ Chrome спробує згрупувати їх за допомогою штучного інтелекту. Таким чином хочуть уникати хаосу з великою кількістю вкладок. Просто клацніть правою кнопкою миші на будь-яку відкриту вкладку та виберіть "Упорядкувати схожі вкладки". Браузер запропонує назви (або навіть емодзі), щоб назвати групи для легкого доступу.

Друга нова функція Chrome на базі штучного інтелекту – це опція, яка допомагає створювати власні теми браузера. Google каже, що користувачі зможуть їх генерувати на основі теми, настрою, стилю зображення та кольору, які вони виберуть. Щоб розпочати, перейдіть на бічну панель "Налаштування Chrome", натисніть "Змінити тему", а потім "Створювати за допомогою ШІ".

Третя нова функція Chrome на базі штучного інтелекту допоможе у написанні текстів на сторінці, зокрема відгуків та відповідей у формах. Натисніть правою кнопкою миші на текстовому полі та вибравши "Допомогти мені написати". Він може стати помічником у складанні коротких текстів, наприклад, відгуків про товари або під час проходжень опитувань.

Щоб увімкнути функцію, виберіть "Налаштування" в меню з трьох крапок і перейдіть на сторінку "Експериментальний ШІ". Там ви побачите опцію "Увімкнути "Допомогти мені написати’" (її можна будь-коли вимкнути). Наразі функція доступна лише англійською мовою на Windows, Mac та Linux, але оновлення має з’явитися вже сьогодні.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія має намір ухвалити рішення про створення Європейського управління зі штучного інтелекту.