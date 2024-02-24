Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень удвічі

Чистий продаж доларів Національним банком цього тижня виріс до $647,8 млн з $322,3 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.



Відповідно до них, такий результат забезпечений за рахунок збільшення продажу валюти з $322,6 млн до $648,8 млн, тоді як купівля залишається мізерною, хоча й зросла більш ніж утричі з попереднього тижня – до $0,97 млн.



Офіційний курс за минулий тиждень ослаб на 1% – з 37,9719 грн/$1 до $38,3527 грн/$1.



На готівковому ринку за тиждень долар подорожчав з 38,43 грн/$1 до $38,60 грн/$1, повторивши динаміку безготівкового ринку.

Як повідомлялося, за підсумками січня чистий продаж НБУ знизився до $2,53 млрд з $3,55 у грудні, $2,45 млрд у листопаді та $3,34 млрд у жовтні.

У грудні Міністерство фінансів залучило $5 млрд зовнішнього фінансування, що забезпечило зростання міжнародних резервів на 4,4% – до $40,5 млрд, що є другим в історії показником після липня 2023 року.