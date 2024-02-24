Польські протестувальники тимчасово розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною

У ніч на 24 лютого польські протестувальники тимчасово розблокували пункт пропуску "Зосін – Устилуг".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Із 03:00 24 лютого польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Зосін-Устилуг" у зв'язку з річницею початку війни в Україні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж 24 лютого пропуск вантажних та легкових транспортних засобів у цьому пункті здійснюється встановленим порядком на вʼїзд та виїзд.

Водночас біля решти пунктів пропуску з польської сторони на українсько-польському кордоні протестувальники продовжують обмеження руху вантажівок.

Що відбувається на кордоні з Польщею

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу