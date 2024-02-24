Канада виділить понад $2 мільярди допомоги Україні цього року
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
Зеленський високо оцінив підписання документа, зазначивши, що він закладає надійну основу для тривалого й поглибленого партнерства між державами.
"Це потужне та вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості", – сказав він.
Угода засновує канадсько-українське стратегічне безпекове партнерство, яке визначає сфери для посилення двосторонньої співпраці в різних галузях, включно з обороною, стабільністю та стійкістю.
Крім того, документ підтверджує підтримку з боку Канади майбутнього членства України в НАТО, зокрема шляхом сприяння українським реформам та сумісності Сил безпеки й оборони України з Альянсом.
Угода також фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ.
Під час зустрічі Зеленський і Трюдо також обговорили надання нових систем ППО, виробництво й передачу в межах багаторічної програми допомоги Україні бронетехніки, необхідної для захисту українських воїнів та їх медичної евакуації.