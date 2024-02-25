Два роки повномасштабної війни. Найбільше допомоги ЗСУ надали компанії "Нова пошта", Kernel та "Епіцентр"
Рейтинг опублікувало видання NV Бізнес на базі інформації, наданої більше як півсотнею українських бізнесів.
"Нова пошта" надала 2,75 млрд грн, Kernel – 2,04 млрд грн, "Епіцентр" – 2 млрд грн. У топ-5 також потрапили оператори мобільного зв'язку "Київстар" із 1,8 млрд грн та Vodafone – 1,7 млрд грн.
Лідером серед бізнес-груп став холдинг СКМ Ріната Ахметова – сумарно всі бізнеси і фонди бізнесмена задонатили 7,6 млрд грн.
На другому місці – бізнес та фонди Віктора Пінчука із 5,77 млрд грн.
Третім став Фонд Петра Порошенка – сума допомоги якого перевищила 4 млрд грн.
NV Бізнес надіслав запити близько 80 найбільшим компаніям України з 15 галузей із запитанням: скільки коштів вони виділили для Збройних Сил України й на гуманітарні потреби з моменту повномасштабного російського вторгнення.
Свої відповіді надіслали 52 компанії. Сумарно компанії, які відповіли на запит, виділили на ЗСУ та гуманітарні потреби біля 48 млрд грн.