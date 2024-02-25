Два роки повномасштабної війни. Найбільше допомоги ЗСУ надали компанії "Нова пошта", Kernel та "Епіцентр"

Компанії "Нова пошта", Kernel та "Епіцентр" надали найбільше військової та гуманітарної допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії серед приватних компаній України.

Рейтинг опублікувало видання NV Бізнес на базі інформації, наданої більше як півсотнею українських бізнесів.

"Нова пошта" надала 2,75 млрд грн, Kernel – 2,04 млрд грн, "Епіцентр" – 2 млрд грн. У топ-5 також потрапили оператори мобільного зв'язку "Київстар" із 1,8 млрд грн та Vodafone – 1,7 млрд грн.

Лідером серед бізнес-груп став холдинг СКМ Ріната Ахметова – сумарно всі бізнеси і фонди бізнесмена задонатили 7,6 млрд грн.

На другому місці – бізнес та фонди Віктора Пінчука із 5,77 млрд грн.

Третім став Фонд Петра Порошенка – сума допомоги якого перевищила 4 млрд грн.

NV Бізнес надіслав запити близько 80 найбільшим компаніям України з 15 галузей із запитанням: скільки коштів вони виділили для Збройних Сил України й на гуманітарні потреби з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Свої відповіді надіслали 52 компанії. Сумарно компанії, які відповіли на запит, виділили на ЗСУ та гуманітарні потреби біля 48 млрд грн.