Половину потужностей української оборонної промисловості на цей рік уже законтрактовано, – Камишін

Українська оборонна промисловість у 2023 році виробила втричі більше, ніж за 2022 рік. При цьому потенціал галузі зріс у шість разів – половина потужностей до кінця 2024 року – законтрактовані.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на конференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Минулого року наша "оборонка" виробила втричі більше, ніж за 2022 рік. Наші здібності на 2023 рік, ще в шість разів більше за минулий рік. На сьогодні ми маємо близько половини від цих можливостей, законтрактованих на 2024 рік. Працюємо разом із Міністерством оборони, із силами оборони над подальшою контрактацією", – сказав Камишін.

За словами Камишина, Україна сьогодні може виробляти разом із партнерами кілька позицій. Зокрема, збирати БМП та БТРи Lynx (БМП) та Tpz1 Fuchs (БТР) з німецькою компанією Rheinmetall. Крім виробництва бронетехніки, з цією компанією реалізуються проєкти виробництва боєприпасів.

Також розпочато виробництво легкої гаубиці L-119 (105-мм гаубиця) із британськими партнерами. Камишін не назвав компанію-партнера, але на слайді його презентації було вказано британську BAE Systems та її плани в Україні – локалізація виробництва та ремонт військової техніки.

За словами міністра, продовжується робота над системами гібридних систем ППО – у роботі п'ять проєктів FrankenSAM. Це модернізовані радянські системи, де використовуються західні ракети.

"За минулий рік ми суттєво наростили виробництво боєприпасів. Це головна позиція, головна номенклатура, на яку сьогодні чекає наш фронт. Почали освоювати нові позиції в артилерійських боєприпасах. І на цей рік ми також кратно нарощуємо виробництво за цією позицією", – повідомив Камишин.

Він зазначив, що сили оборони з минулого року почали працювати зі стратегічних цілей у Росії виробленим в Україні озброєнням. Для цього використовувалися повітряні та морські дрони.

"Цей рік буде роком, коли ми побачимо їх на землі. Це буде рік, коли ви почуєте більше про наземну систему, про роботизовану систему", – запевнив Камишин.

Міністр наголосив, що найважливішою програмою для України залишається ракетна.

"Найважливіша програма для нашої країни – це ракетна програма, але про неї я скажу не більше, ніж сказав мій президент, що у нас з'явилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 км", – сказав Камишин.

У виступі міністр також розповів про завдання підвищення ефективності, що стоїть перед оборонною промисловістю.

"В умовах дефіциту ресурсів важливим стає правильний розрахунок. Перший рік ми жили у парадигмі сміливості. Другий рік ми жили у парадигмі залізності. Третій рік нам важливо сфокусуватися на ефективності. І ми уважно вважаємо все, що ми виробляємо. Для кожної позиції, яку ми виробляємо, ми вважаємо, наприклад, показник, який дозволяє нам оцінити ціну хорошої російської", – заявив Камишин, уточнивши, що "за якимись виробами нам вдасться ще більше знизити ціну хорошої російської".

На слайді презентації, що супроводжувала виступ Камишина, були вказані орієнтовні ціни – ПЗРК "Стугна" – $4613, FPV-дрон – $1650.

За даними Мінстрастегпрому в галузі оборонної промисловості в Україні сьогодні працює 500 підприємств (з них 100 – державної форми власності), близько 300 тис. конструкторів, представників робітничих професій, науковців. Внесок оборонного сектора у зростання ВВП України за минулий рік становив 1,5%.