Байден зустрінеться з лідерами Конгресу США для обговорення допомоги Україні

Президент США Джо Байден 27 лютого проведе зустріч з чотирма лідерами Конгресу для обговорення, зокрема, надання допомоги Україні.

Як пише The Hill, Байден планує підкреслити "нагальність ухвалення двопартійного закону про національну безпеку та збереження роботи уряду", передає Укрінформ.

У зустрічі в Білому домі візьмуть участь спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон, лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл і лідер меншості в Палаті представників демократ Гакім Джеффріс.

Зазначається, що Байден уже кілька тижнів вимагає від Конгресу виділити кошти на підтримку України у війні проти РФ, наголошуючи, що відмова від цього стане історичною поразкою, яка може загрожувати глобальній та внутрішній безпеці.

Раніше Сенат схвалив фінансування заходів національної безпеки, яке передбачало кошти для України, Ізраїлю та індо-тихоокеанських союзників, але Джонсон дав зрозуміти, що законопроєкт не буде проголосований у Палаті представників, оскільки в ньому бракує положень щодо захисту від мігрантів з Мексики.