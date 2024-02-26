Польські перевізники планують приєднатися до фермерів та відновити протести на кордоні з Україною з 1 березня

Польські перевізники планують з 1 березня відновити протести на кордоні з Україною. Їхні акції були призупинені в січні цього року.

Про це повідомляє RMF FM з посиланням на організаторів.

Так, перевізники з Люблінського та Підкарпатського воєводств хочуть приєднатися до блокування переходів "Гребенне – Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин", "Корчова – Краківець", і, можливо, "Медика – Шегині".

Перевізники скаржаться, що українці витісняють їх з ринку. Із листопада 2023 року вони вимагають поновити обов'язок перевізників з України мати дозвільні документи на перевезення.

Як повідомлялося, із 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали протести на кордоні з Україною. Уже 16 січня кордон розблокували після підписання угоди між перевізниками та польським урядом.

Протестувальтники вимагали заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні.