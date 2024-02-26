Данія припинила розслідування підриву "Північних потоків"

Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини.

Про це повідомив данський державний телеканал TV 2, передає "Європейська правда".

"Немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи в Данії... і тому поліція Копенгагена вирішила завершити кримінальне розслідування вибухів", – йдеться в заяві поліції Данії.

За результатами розслідування можна зробити висновок, що диверсія на газопроводах була навмисною, зазначила поліція.

Данія стала другою країною, що зробила це після Швеції, яка також закрила окреме розслідування.

Як повідомлялося, раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.

Нагадаємо, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".