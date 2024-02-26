Блокада кордону: 2500 вантажівок чекають у чергах на виїзд з Польщі

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на шести пунктах пропуску. Пропускають по кілька авто на годину в обох напрямках на всіх пунктах пропуску, де вони перебувають.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Блокування відбувається на шести напрямках, як і раніше. Взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України, через пункт пропуску Ягодин. У чергах станом на ранок (понеділка) на території Польщі – 2500. Легкові й автобуси скрізь їдуть вільно", – зазначив Демченко.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу