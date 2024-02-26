Кількість працівників у 50 найбільших українських ІТ-компаніях впала за рік на 10 700 людей

Загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2024 року становить 81,8 тис. За минулий рік кількість фахівців скоротилася на 10,7 тисячі людей.

Про це свідчать дані дослідження DOU.

За друге півріччя 2023-го кількість фахівців скоротилася на 4,6 тисячі, або на 5,3%. Тож, темп все ж дещо сповільнився порівняно з першим півріччям (-6,6%).

Зазначається, що відплив торкнувся передусім технічних фахівців. Їхня кількість у топ-50 зменшилася на 3,7 тисячі за останні пів року.

Технічні фахівці нині становлять 77% від загальної кількості людей у 50 найбільших компаніях.

Їхня частка переважно зростала до липня 2022-го, але відтоді почала зменшуватися – на 4% за півтора року. Це корелює з трендом на ринку праці: кількість нетехнічних вакансій зростає, з технічними – зворотна ситуація.

Найчастіша причина відпливу – триває легалізація релокованих спеціалістів. Це було актуальним майже для половини компаній.