Влада Харківщини замовила будівництво укріплень на 2 мільярди під час наступу російських військ
Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Таким чином ОДА за тиждень фактично подвоїла свій портфель "оборонних" замовлень.
"Всі ці угоди були укладені у лютому, коли падіння Авдіївки було очевидне, а тиск рашистів на Харківщину лише посилився", – зауважує видання.
Кожна із закупівель менше 45 млн грн. Щонайменше у частині з них датою завершення робіт вказано 30 січня 2025 року.
Найбільшими підрядниками Харківської ОДА за угодами з будівництва фортифікацій за весь час вторгнення стали ПАТ "Трест Житлобуд-1" (1,75 млрд грн), ТОВ "Проектний Альянс" (0,81 млрд грн), ТДВ "Житлобуд-2" (0,50 млрд грн), ТОВ "Жилстрой-3" (0,35 млрд грн), ТОВ "Тех-інком" (0,23 млрд грн), ТОВ "Бізнес проєкт" (0,18 млрд грн).
Як повідомлялося, Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА також у лютому уклав три угоди на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території області загальною вартістю 946,86 мільйона гривень.
У системі не вказано ні виду оборонної споруди, ні точної локації, ні назви будівельного підрядника, ні кошторисних цін, у "Прозорро" оприлюднено тільки дату завершення будівництва – 26 грудня 2025 року. Тобто йдеться про будівництво секретних об’єктів впродовж двох років.
Скільки коштів держава виділила на будівництво укріплень?
- 19 січня Кабмін виділив профільним відомствам та обласними державним адміністраціям 17,5 мільярда гривень на зведення фортифікаційних укріплень та невибухових загороджень.
- 12 січня Кабінет Міністрів виділив Міністерству оборони 2,49 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних укріплень та загороджувальних смуг.
Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд, у тому числі за кошти приватних компаній.
Тоді ж президент Володимир Зеленський провів у Запорізькій області нараду щодо будівництва фортифікаційних споруд, доручивши прискорити їх зведення на всіх основних напрямках.