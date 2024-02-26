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Влада Харківщини замовила будівництво укріплень на 2 мільярди під час наступу російських військ

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оборона,фортифікація
Департамент житлово-комунального господарства Харківської ОДА з початку лютого уклав сотні угод на будівництво фортифікаційних споруд загальною вартістю понад 2 мільярди гривень.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Таким чином ОДА за тиждень фактично подвоїла свій портфель "оборонних" замовлень.

"Всі ці угоди були укладені у лютому, коли падіння Авдіївки було очевидне, а тиск рашистів на Харківщину лише посилився", – зауважує видання.

Кожна із закупівель менше 45 млн грн. Щонайменше у частині з них датою завершення робіт вказано 30 січня 2025 року.

Найбільшими підрядниками Харківської ОДА за угодами з будівництва фортифікацій за весь час вторгнення стали ПАТ "Трест Житлобуд-1" (1,75 млрд грн), ТОВ "Проектний Альянс" (0,81 млрд грн), ТДВ "Житлобуд-2" (0,50 млрд грн), ТОВ "Жилстрой-3" (0,35 млрд грн), ТОВ "Тех-інком" (0,23 млрд грн), ТОВ "Бізнес проєкт" (0,18 млрд грн).

Як повідомлялося, Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА також у лютому уклав три угоди на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території області загальною вартістю 946,86 мільйона гривень.

У системі не вказано ні виду оборонної споруди, ні точної локації, ні назви будівельного підрядника, ні кошторисних цін, у "Прозорро" оприлюднено тільки дату завершення будівництва – 26 грудня 2025 року. Тобто йдеться про будівництво секретних об’єктів впродовж двох років.

Скільки коштів держава виділила на будівництво укріплень?

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд, у тому числі за кошти приватних компаній.

Тоді ж президент Володимир Зеленський провів у Запорізькій області нараду щодо будівництва фортифікаційних споруд, доручивши прискорити їх зведення на всіх основних напрямках.

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • Dust
    все добре, але прорабами мають бути військові інженери, або інженери з бодай якоюсь військовою підготовкою будівництва фортифікацій

    і знову сосна !!!

    в країні немає сталі та цементу ?
    фортифікація на кордоні, особливо навколо Харківа - це НА ВІКА !!!!
  • Ihor Djoboldin
    Вони за кого нас мають?Оборонні споруди повинні булиб вже збудовані!!!Що вони робили у 2023?Чекали поки візьмуть Авдіївку.Корупціонери х...ви!!!
  • Volodymyr Serdiuk
    Нагадай що там було і на яку суму , бо ляпати звісно можна , тільки чи варто ...... Раптом що , то переглянь скільки тоді планувалося на загороджувальні споруди і скільки фактично використали , бо триндіти - не мішки носити , навіть підкажу - іще свинарчуків забувся згадати і ліпєцькі канхвєти у апачлєнцев ((
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