Єрмак підтвердив плани відновити роботу одного з українських аеропортів

Україна продовжує працювати над відновленням роботи одного з аеропортів, закритих від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це голова Офісу президент Андрій Єрмак заявив на презентації програми "Зроблено в Україні", передає Liga.net.

"Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть (вирішені, – ред.). Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки", – заявив Єрмак.

Водночас він не уточнив, який саме аеропорт може відновити роботу.

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Як повідомлялося, у грудні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що українська влада працює над можливістю відновлення роботи аеропорту "Бориспіль".

У листопаді минулого року керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджував, що один з українських аеропортів може відновити польоти цивільно авіації ще до закінчення війни з Росією.