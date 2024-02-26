Єрмак підтвердив плани відновити роботу одного з українських аеропортів
Про це голова Офісу президент Андрій Єрмак заявив на презентації програми "Зроблено в Україні", передає Liga.net.
"Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть (вирішені, – ред.). Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки", – заявив Єрмак.
Водночас він не уточнив, який саме аеропорт може відновити роботу.
Як повідомлялося, у грудні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що українська влада працює над можливістю відновлення роботи аеропорту "Бориспіль".
У листопаді минулого року керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджував, що один з українських аеропортів може відновити польоти цивільно авіації ще до закінчення війни з Росією.