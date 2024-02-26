Зеленський закликав створити "моральний договір" бізнесу з державою
Про це він сказав на презентації платформи "Зроблено в Україні" у Києві, передає Інтерфакс-Україна.
"Підприємницькі успіхи окремої людини мають бути частиною суспільного успіху та загальної сили всієї України. Це можливо лише за умови, що бізнес працює чисто, по-білому, сплачує податки в Україні, намагається створювати гідні робочі місця для громадян України та не працює в Росії і не допомагає війні проти України", – сказав очільник держави.
Зеленський наголосив, що це цілком зрозумілі моральні правила, і кожен, хто дотримується таких правил, має отримати повне сприяння держави та всіх інституцій.
"Підприємництво відображає одну з найкращих якостей людини – вміння організувати життя, вміння організовувати стосунки з іншими так, щоб не тільки ти сам, а й інші були більш захищені, мали більш надійне, приємне життя та відчували більше впевненість у своєму завтра. Держава точно не має і не буде цьому заважати", – зазначив також президент.
Як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні, у межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське".