Свириденко анонсувала "кешбек" на придбання української спецтехніки та ліфтів

Програму компенсації 25% вартості аграрної техніки українського виробництва з другого півріччя розширять на комунальну та спеціальну техніку, а також на певні види транспорту та ліфти.

Про це перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила на форумі "Зроблено в Україні", передає Інтерфакс-Україна.

"Ми відновлюємо програму компенсації на сільгосптехніку, кешбек, 25% на техніку українського виробництва... З другої половини року ми працюватимемо над тим, щоб розширити кешбек на інші види техніки: комунальну, спеціальну, транспорт, ліфти", – сказала Свириденко.

За її словами, вже з цього тижня розпочинається запуск онлайн-платформи "Зроблено в Україні" з інформацією про основні державні інструменти підтримки, розробленої спільно з Радою підприємців при Офісі президента, бізнес-омбудсменом і Мінцифри.

На платформі підприємці зможуть залишити відгуки та скласти рейтинги держпрограм, що допоможе уряду їх опрацювати, систематизувати та повернутися до користувача програми з рішенням.

"Чому це важливо? Тому що ми вже почули, що президент доручив уряду розробити кешбек. Кешбек стосуватиметься товарів, вироблених в Україні", – додала Свириденко.

Читайте також: Держава запустить кешбек за придбання української продукції, – Зеленський

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні" заявив, що громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні, у межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське". Він додав, що потрібно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цього року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у 2024 році передбачив 1 млрд грн на відновлення програми компенсацій вартості сільськогосподарської техніки українського виробництва.