Євросоюз продовжив санкції проти Білорусі

Рада ЄС ще на рік, до 28 лютого 2025 року, продовжила обмежувальні заходи, пов’язані з внутрішніми репресіями у Білорусі та підтримкою режимом війни Росії проти України.

Відповідне рішення було ухвалено 26 лютого в Брюсселі на основі щорічного перегляду обмежувальних заходів і з урахуванням репресій, що продовжуються, і різкого погіршення ситуації з правами людини в Білорусі, а також продовження участі країни в незаконній військовій агресії Росії проти України, передає Інтерфакс-Україна.

У Раді ЄС зазначили, що починаючи з серпня 2020 року було запроваджено кілька послідовних раундів індивідуальних та секторальних санкцій щодо осіб, відповідальних за внутрішні репресії та порушення прав людини у Білорусі, а також у контексті участі Білорусі у війні Росії проти України.

"Цими заходами ЄС сигналізує відповідальним політичним та економічним гравцям, що їхні дії та підтримка режиму та Росії обходяться дорого", – наголошується в повідомленні.

У Раді уточнили, що окремі обмежувальні заходи включають заморожування активів та заборону на надання коштів, на фізичні особи додатково поширюється заборона на виїзд.

На даний час у списку числяться 233 фізичні особи, включно з диктатором Білорусі Александром Лукашенком, та 37 юридичних осіб.

Білорусь також залишається об'єктом цільових економічних санкцій, включно з обмеженнями у фінансовому секторі, торгівлі, товарах подвійного призначення, технологіях та телекомунікаціях, енергетиці, транспорті та інших.