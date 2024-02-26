Шмигаль назвав п’ять інструментів допомоги українським виробникам

Кабінет Міністрів України найближчим часом планує задіяти низку інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час презентації Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", яка започаткована президентом Володимиром Зеленським.

"Всеукраїнська економічна платформа "Зроблено в Україні" – це принципово новий механізм комунікації з підприємцями. У діалозі напрацьовуються найкращі рішення, які будуть втілюватися в життя найближчим часом. Практика споживання української продукції має стати частиною повсякденної культури кожного з нас", – сказав голова уряду.

Як зауважив Шмигаль, ця ініціатива поєднає зусилля уряду, бізнесу, іноземних інвесторів, експертів, громадських об’єднань для сталого економічного розвитку України.

Глава уряду сказав, що не йдеться про обмеження для іноземних товарів. Натомість мова про стимули, які допоможуть українським підприємцям зайняти свої ніші на внутрішньому ринку та вийти на ринки зовнішні.

Зокрема, уряд найближчим часом планує задіяти низку інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику:

Перший із них – це публічні закупівлі.

"Будемо розширювати перелік категорій товарів, що мають закуповуватися у локального виробника. Зокрема йдеться про розширення локалізації на оборонні закупівлі", – підкреслив Шмигаль.

Додатковим стимулом, за його словами, буде активізація програми "Шкільний автобус" – закупівля 1,5 тис. автобусів за три роки в українських виробників.

Другий інструмент, який озвучив прем’єр-міністр, це компенсації.

У держбюджет на 2024 рік закладено 1 млрд грн на компенсацію коштів за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва. За словами очільника уряду, у перспективі це може створити 9 тис. нових робочих місць та згенерувати до 1,5 млрд грн податків у бюджет.

"Бачимо, що ця програма є затребуваною – маємо вже 4 тис. заявок. Тому плануємо поширити такий же механізм на всю техніку, що вироблена в Україні. На спеціальну й будівельну, комунальну техніку тощо. Також це має стати стимулом, що вдихне нове життя в український автопром", – відзначив Шмигаль.

Третій інструмент – це адаптація вже діючих державних програм підтримки під цілі платформи "Зроблено в Україні".

Як зазначив прем’єр-міністр, наприклад, за програмою "єВідновлення" майже 44 тис. українських родин потребуватимуть будівельних матеріалів і важливо, щоб вони купували саме українську продукцію. Для цього буде скориговано відповідний порядок надання компенсацій.

"Програма кредитування "5-7-9". Будемо робити ставку на інвестиційний компонент, на фінансування придбання основних засобів українських виробників. Запропонуємо пільгову кредитну ставку 5% тим, хто купуватиме саме українське обладнання", – сказав Шмигаль.

Серед інших інструментів – гранти українським виробникам "єРобота", а також стимулювання споживчого попиту.

Прем’єр-міністр зазначив, що уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва. Затверджено знак маркування бренду "Зроблено в Україні", який виділить товари, вироблені національним виробником, серед усіх інших.

"Сумарний прогнозований ефект зростання споживчого попиту – це +0,14% до ВВП, це понад 22 тис. нових робочих місць, це понад 4 млрд грн додаткових надходжень до бюджету", – підсумував Шмигаль.