Гривня продовжує укріплюватись: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

Курс гривні продовжується укріплюватися щодо долара США після рекордного падіння минулого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 27 лютого, на рівні 38,3361 грн/$, порівняно із 38,3527 грн/$ у понеділок.

Водночас курс гривні до євро незначно знизився – до 41,5985 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.