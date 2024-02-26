Гривня продовжує укріплюватись: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 27 лютого, на рівні 38,3361 грн/$, порівняно із 38,3527 грн/$ у понеділок.
Водночас курс гривні до євро незначно знизився – до 41,5985 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.