"Укренерго" анонсувало будівництво трьох нових стратегічних ЛЕП

НЕК "Укренерго" цього року розпочинає будівництво трьох магістральних ліній електропередачі та зацікавлена в закупівлі на ці цілі продукції вітчизняних виробників.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький на форумі "Зроблено в Україні" в Києві 26 лютого, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми цього року починаємо будувати три стратегічні лінії електропередачі, магістральні. І для цього нам, наприклад, потрібно 100 тис. високовольтних ізоляторів. На заході України є підприємство, яке може їх виробляти, хоч поки що й не виробляє. Держава тимчасово ним керує, але зараз просте питання: запустити це виробництво, щоб ми могли купити ізолятори у нашого виробника, а не, припустимо, в Китаї", – сказав Кудрицький.

Він зазначив, що в балансі закупівель "Укренерго" 85% продукції українських виробників.

"Ми могли б мати і 95-97%, якби українські заводи могли виробляти стільки, скільки нам потрібно", – наголосив Кудрицький.

На цьому форумі він також зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну та обстрілу енергосистеми українські виробники електротехнічного обладнання суттєво збільшили обсяги виробництва, а також мають великий потенціал для збільшення присутності на європейському ринку. Кудрицький додав, що деякі виробництва збільшили обсяг у п'ять-шість разів.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання з питань енергетики та комунальних послуг, 10 січня затвердила інвестиційну програму "Укренерго" на 2024 рік на рівні приблизно 4,4 млрд грн. Левову частку коштів інвестпрограми – понад 60% – планується направити на будівництво нових об'єктів у енергосистемі.

Зокрема, це нова потужна лінія електропередачі, яка сприятиме значному збільшенню пропускної спроможності торгівлі електроенергією з Румунією та посилить надійність енергоживлення на Одещині. Також планується цього року розпочати роботи зі збільшення надійності системи передачі у північних та західних регіонах.