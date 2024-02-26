Путіну бракує грошей на війну: Росія знову просить в борг у Китаю

Російська влада розглядає можливість залучення позики в юанях у Китаю.

Про це міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив в інтерв'ю російському пропагандистському агентству "РИА Новости", пише The Moscow Times.

За його словами, відповідні повноваження Мінфіну передбачені законом про федеральний бюджет.

"Право залучити позики у юанях є. Переговори з китайськими партнерами йдуть досить давно", – сказав Сілуанов, зазначивши, що "рішення поки що немає".

Він уточнив, що останній раунд переговорів про залучення позик у Китаю відбувся наприкінці минулого року.

Проект державних юаневих облігацій обговорюється в Росії від початку війни з Україною у 2014 році. Випуск на суму близько 6 млрд юанів (до $1 млрд) спочатку планували на 2016 рік, потім перенесли на 2017 рік. У березні 2019 року заступник заступника міністра фінансів Сергій Сторчак констатував, що прогресу в переговорах досягнути не вдалося.

Після початку повномасштабної війни з Україною російський уряд знову повернувся до ідеї юаневих держоблігацій, розраховуючи залучити гроші китайських інвесторів та замінити ними західний капітал. Але у вересні 2022 року заступник голови Мінфіну РФ Тимур Максимов визнав, що результату у цьому напрямку досягти не вдалося,

Пекін дозволяє закордонним позичальникам розміщувати так звані панда-бонди. Але вони продаються на внутрішньому ринку КНР, а вивести гроші за межі Китаю не можна без спеціального дозволу.

Скільки Росія витрачає на війну?

Як повідомлялося, уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну