НАБУ викрило ще одну корупційну схему на закупівлях "Укрзалізниці", підозри отримали 9 осіб. ІНФОГРАФІКА
До її складу якої входили посадові особи "Укрзалізниці" та підприємці, повідомляє пресслужба НАБУ.
26 лютого про підозру у цій справі повідомили 9 особам:
- двом керівникам організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);
- шістьом посадовцям АТ "Укрзалізниця" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);
- бенефіціару ТОВ (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).
Лідера організованої групи затримано, вживаються заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності.
За даними слідства, у 2018 році підприємець - лідер групи вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками "Укрзалізниці" з метою заволодіння коштами товариства. Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ "Укрзалізниця".
"Таким чином, у 2018-2021 роках посадові особи АТ "Укрзалізниця" на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Вона надалі поставила філіям "Укрзалізниці" продукцію за завищеною вартістю", – зазнається у повідомленні.
За підрахунками слідчих, розмір переплати становив 11,4 млн грн, якими організована група заволоділа та розпорядилася на власний розсуд.