Квитки на потяги і вантажні перевезення не подорожчають до кінця року, – голова "Укрзалізниці"

Тарифи на внутрішні пасажирські та вантажні перевезення "Укрзалізницею" у 2024 році не підвищуватимуть.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко розповів Укрінформу.

"У фінансовому плані "Укрзалізниці" на цей рік не закладено підвищення тарифів на перевезення. Ні на пасажирські, ні на вантажні", – сказав Лященко.

Він уточнив, що йдеться саме про внутрішні перевезення. Щодо закордонних, то тут діє спільне з міжнародними партнерами ціноутворення.

"По закордонних – залежить не тільки від нас. Тому я не можу сказати стовідсотково, що зростання не буде. Проте якщо і буде, то точно незначне", – запевнив керівник "Укрзалізниці".

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Як повідомлялося, затверджений Кабміном фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2024 рік передбачає отримання компанією збитків на 12,6 млрд грн. Їх планують покрити за рахунок розробленого плану виходу на безбитковість, який передбачає підвищення тарифів у майбутньому, повідомляли у пресслужбі компанії.

Між тим, у грудні 2023 року "Укрзалізниця" суттєво підвищила ціни на міжнародні пасажирські рейси. Зокрема, вартість квитків на популярний прямий поїзд Київ – Варшава – Київ зросла на 72%.