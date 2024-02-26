Індексація пенсій: У Пенсійному фонді розповіли, хто отримає збільшені виплати

Індексації підлягатимуть в Україні всі пенсії, призначені по 31 грудня 2023 року, і це відбудеться вже з 1 березня.

Про це розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко в інтерв'ю Українському Радіо.

"Кому буде проведена індексація? Правила проведення індексації визначені постановою уряду від 20 лютого 2019 року №124. До того часу індексація, як правило, здійснювалася винятково на показник інфляції. Новий порядок передбачає загальний механізм індексації пенсій. Тобто, в першу чергу індексуються призначені пенсії. Ми їх називаємо страховими. Й індексації будуть підлягати всі пенсії, призначені по 31 грудня 2023 року", – розповіла Ковпашко.

За її словами, для кожного пенсіонера розмір підвищення розрахують індивідуально, але мінімальний розмір індексації не може бути менший, ніж 100 грн.

"З попередніх постанов Кабміну ми вже звикли, що мінімальний розмір індексації не може бути менший, ніж 100 гривень. Тобто, це та мінімальна гарантія, яка дається і тим пенсіонерам, які призначені, наприклад, у минулому році", – пояснила Ковпашко.

Вона нагадала, що цьогоріч для призначення пенсії як чоловікам, так і жінкам потрібно досягнути віку 60 років і мати 31 рік стажу. Якщо такого стажу немає, то можливо вийти на пенсію після досягнення віку 63 роки, там вимоги до стажу менші. Якщо немає стажу, який дає таке право у віці 63 роки, але людина має не менше 15 років стажу, тоді можна вийти на пенсію після досягнення віку 65 років.

Індексація пенсій у 2024 році. Що відомо?

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив рішення про індексацію пенсій із 1 березня 2024 року на 7,9%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн, розповідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем’єра, індексація торкнеться більше 10 млн українців – 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тис. пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч "чорнобильців".

Крім того, з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що пенсії з 1 березня 2024 року проіндексують на 13%, але уточнювали, що це попередні розрахунки, остаточно коефіцієнт індексації буде відомий ближче до кінця лютого. Такі ж попередні розрахунки називав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у січні цього року.