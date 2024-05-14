Аварійні відключення світла запроваджено по всій Україні, вони поширюються на населення, – "Укренерго"

Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" вимушений запровадити контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

У вівторок, 14 травня, аварійні відключення триватимуть з 21:00 до 24:00, повідомляє пресслужба компанії.

Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

"Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання", – зазначається у повідомленні.

Крім того, 15 травня для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.

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Як повідомлялося, 14 травня "Укренерго" анонсувало графіки обмеження потужності для промисловості, починаючи з 16:00. Вони мали тривати до 07:00 15 травня.

При цьому Україна другий день поспіль імпортує рекордний обсяг електроенергії з сусідніх країн, а також залучає аварійну допомогу.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.