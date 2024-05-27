Завтра світло відключати не будуть, – "Укренерго"

На завтра, 28 травня, відключення світла по всій території України не прогнозуються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Проте, як попередили в компанії, при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

27 травня ліміти на споживання електроенергії діють для промислових та побутових споживачів по всій території України з 06:00 до 24:00.

Чому відключення світла залежать від погоди

Окрім того, в "Укренерго" пояснили, чому графіки відключень світла залежать від погоди.

"Певний час швидко покривати споживання допомагали гідроелектростанції, які також суттєво пошкоджені російськими ракетами. Але ті, що залишились, працювали на межі можливостей завдяки паводку. Зараз водопілля йде на спад і скоро закінчиться", – зазначили в "Укренерго".

Крім того, почалась ремонтна кампанія на атомних електростанціях, щоб підготувати їх до зими, а імпорту електроенергії теж недостатньо.

Відтак, вперше в історії української енергосистеми диспетчерам "Укренерго" доводиться настільки сильно покладатись на роботу сонячних електростанцій.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.