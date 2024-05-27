Мінветеранів анонсувало створення бази ветеранів-фахівців для роботодавців

Міністерство у справах ветеранів допускає створення в майбутньому бази ветеранів, де роботодавці зможуть знайти спеціалістів на ту чи іншу посаду.

Про це заявив заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір у відповідь на запитання, чи буде створено єдину базу ветеранів, де роботодавці зможуть знайти фахівців на ту чи іншу посаду, передає Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що така база буде. Єдине, зараз реєстр закритий. Ми розуміємо, що надалі повинні інтегруватися не тільки з реєстрами "Оберіг", а й з усім, що стосується соцзахисту, економіки тощо", – сказав Кушнір.

Він додав, що зараз це обговорюється у відомстві, але поки є питання з безпекою.

Робота для ветеранів

Раніше повідомлялося, що Служба зайнятості відтепер надаватиме комплексну підтримку ветеранам, людям із інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам та іншим вразливим категоріям населення.

Так, громадяни, які звернуться по допомогу, матимуть доступ до таких послуг, як:

консультування щодо, видів гуманітарної, матеріальної та правової допомоги, на які вони мають право;

індивідуальний супровід на всіх етапах пошуку роботи: від складання резюме до працевлаштування;

послуги з психологічної та професійної реабілітації для адаптації до нових життєвих обставин.

Завдяки принципу "єдиного вікна" відвідувачі зможуть оперативно отримувати інформацію про активні грантові програми для відкриття чи розвитку бізнесу, можливості безоплатного навчання за ваучерами та інші пропозиції служби зайнятості.