У Києві на тиждень обмежать рух важливою вулицею на Подолі

Із 28 травня до 3 червня на вул. Глибочицькій, 16, у Києві частково обмежать рух транспорту та пішоходів вздовж тротуару й автомобільної дороги.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Обмеження руху пов'язані з ремонтом підпірної стінки, що здійснюватиметься з використанням спеціальної техніки", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з 24 травня до 31 липня у Дніпровському районі Києва на вул. Дениса Рачінського буде проводитися ремонт асфальтобетонного покриття.

До того повідомлялося, що з 21 травня до 28 вересня буде обмежено рух транспорту на ділянці від вул. Сім’ї Шовкоплясів до розвороту на вул. Богатирську (ПрАТ "Оболонь") у Києві.