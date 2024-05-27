Рада дозволить місцевій владі будувати укріплення за власні кошти

Верховній Раді рекомендують розширити повноваження органів місцевого самоврядування у питаннях надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони.

Відповідні норми містить законопроєкт №9559-д, який Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому, повідомляється на сайті парламенту.

Підготовленим до другого читання законопроєктом пропонується внести зміни до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про запобігання корупції". Зокрема, пропонується надати повноваженя виконавчим органам сільських, селищних, міських рад щодо:

будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд;

прийняття рішень щодо затвердження місцевих бюджетів та внесення до них змін, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів до відповідних місцевих бюджетів у разі тимчасової окупації територіальної громади та неутворення військової адміністрації;

забезпечення можливості призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади, а також можливостей держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, або у разі призупинення дії трудового договору, бути призначеними на посади в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

розширення організаційної спроможності керівництва обласною, районною радою в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради.

Крім того, законопроєктом пропонується врегулювати порядок проведення дистанційних засідань органів місцевого самоврядування.

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Як повідомлялося, від початку 2024 року Кабмін виділив на будівництво фортифікаційних споруд 38 мільярдів гривень.

Більшість коштів отримали обласні адміністрації, які проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці – ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Разом з тим не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими.

Нагадаємо, активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку.