Внески Угорщини не будуть спрямовуватися на жодну військову допомогу Україні, – Боррель

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.

Про це Боррель заявив на пресконференції після зустрічі голів МЗС країн Євросоюзу в Брюсселі 27 травня, передає Європейська правда.

У відповідь на питання, чому Угорщина блокує надання Києву військової допомоги, Боррель сказав, що не хоче спекулювати про ймовірні причини, але наголосив, що "цю затримку можна виміряти людськими життями".

"Так, можливо, у держави-члена можуть бути причини та аргументи, щоб не погоджуватися з чимось і шукати інші речі, які не пов'язані між собою. Але, як сьогодні говорили деякі країни-члени, вони мають бути пропорційними вашим занепокоєнням", – зазначив він.

Боррель підтвердив домовленість, що угорський внесок до Європейського фонду миру "не буде використаний для надання військової підтримки Україні – не лише для летальної зброї, а "для будь-якого виду військової підтримки України".

"Згідно з нашими правилами, нам потрібна одностайність для того, щоб затвердити (рішення про фонд для військової допомоги Україні, – ред.), які перебувають на розгляді", – підсумував Боррель.

Блокування Угорщиною допомоги Україні

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не підтримає запропонований Єврокомісією 14 пакет санкцій проти Росії, оскільки нові обмеження суперечать інтересам країни.

За даними видання Politico, Угорщина виступає проти нових санкцій Європейського Союзу щодо російського скрапленого газу.

У разі запровадження нові санкції заборонять країнам ЄС реекспортувати російський скраплений природний газ (СПГ), що може позбавити РФ значних прибутків. Водночас вони не зупинять закупівлі Євросоюзом російського газу та не завдадуть прямого удару по ділових інтересах Угорщини.

Що таке Європейський фонд миру

Європейський Союз із 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Фінансування надають через транші, які можуть бути заблоковані окремими державами-членами.

Зокрема, це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 млн євро. Тепер позиція Угорщини не дає запустити спецфонд для України в розмірі 5 млрд євро на рік у межах Європейського фонду миру.