Справа на десятки мільйонів євро: У Франції викрили фірму, яка допомагала експортувати підсанкційні товари до Росії

Міністерство економіки і фінансів Франції оголосило про викриття французької фірми, яка допомагала обходити введені проти Росії санкції.

Про це повідомляє BFMTV, передає Європейська правда.

Французьке Мінекономіки повідомило, що слідчий відділ французької митниці минулого тижня провів обшуки в компанії, зареєстрованої в північному передмісті Парижа Сен-Сан-Дені, яка, ймовірно, спеціалізувалася на експорті підсанкційних товарів до Росії.

За оцінками правоохоронців, за минулий рік ця фірма подала сотні неправдивих митних декларацій і таким чином приховала перевезення до Росії товарів на кілька десятків мільйонів євро.

Самі товари при цьому могли знаходитися у якійсь іншій країні ЄС, а кінцевого покупця маскували завдяки неправдивому декларуванню.

Підозрюється, що через цю компанію десятки недоброчесних європейських експортерів змогли продовжувати торгівлю з Росією. До того ж вона нібито прямо пропонувала таку послугу з обходу санкцій "під ключ" у так званому "даркнеті".

Французька сторона дізналася про проблему завдяки сигналам від кількох європейських партнерів.

Обхід санкцій

Раніше повідомлялося, що Росія заробила 3 млрд євро на експорті нафтопродуктів до ЄС через Туреччину.

Згодом США попередили німецьких банкірів про відлучення від долара за обхід санкцій проти Росії.

Також повідомлялося, що литовські компанії експортували до Росії товари подвійного призначення на суму щонайменше 130 млн євро, використовуючи схеми обходу санкцій.

12 квітня 2024 року Рада ЄС остаточно затвердила закон про мінімальні правила покарання за порушення або обхід санкцій Європейського Союзу у державах-членах. Кримінальним злочином у всіх країнах ЄС тепер будуть вважатися дії, спрямовані на допомогу в обході заборони на поїздки до ЄС, торгівля товарами, що перебувають під санкціями, або здійснення забороненої фінансової діяльності. Кримінальна відповідальність також наступатиме в разі підбурювання до цих злочинів або пособництва їм.

Так, країни Європейського Союзу отримали право конфіскувати кошти та майно за обхід санкцій. Для цього вони повинні довести, що вартість активів, що підлягають вилученню, не відповідає доходам власника.