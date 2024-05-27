Стартап Ілона Маска на основі штучного інтелекту оцінили в $24 мільярди
Про це пише Reuters.
Раунд фінансування був підтриманий такими інвесторами, як, зокрема, Andreessen Horowitz і Sequoia Capital.
До цього оцінка компанії становила $18 млрд.
Гроші будуть використані для виведення на ринок перших продуктів xAI, створення передової інфраструктури та прискорення досліджень і розробки майбутніх технологій.
Розвиток ШІ
Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".
За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.
У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.
У квітні Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.