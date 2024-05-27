Бізнес кума Путіна: Виторг російських компаній Медведчука перевищив $6 мільярдів

П’ять російських компаній, пов’язаних з кумом Володимира Путіна, колишнім лідером фракції ОПЗЖ у Верховній Раді Віктором Медведчуком, заробили у 2023 році 536,9 млрд рублів, або $6,05 млрд за поточним курсом.

Таким чином, виторг російського бізнесу Медведчука у минулому році зріс на 80%, свідчать дані реєстру бухгалтерської звітності РФ, повідомляє The Moscow Times із посиланням на підрахунки проєкту "Верстка".

Найбільший виторг показала паливна компанія "АТИ" – минулого року він зріс до 518,2 млрд рублів, порівняно зі 288,7 млрд рублів у 2022 році. Її чистий прибуток склав 1,1 млрд рублів.

Ще одна паливна компанія Медведчука – "Трейдпроект", якій належить мережа АЗС у Тюменській, Курганській та Липецькій областях, за підсумками 2023 року збільшила виторг а 1,2 млрд рублів – до 4,2 млрд рублів. Попри це, вона завершила минулий рік з невеликим збитком на 17 млн рублів.

Виторг нафтовидобувної компанії кума Путіна – "НЗНП Трейд" – минулого року зріс на 72%, до 12,9 млрд рублів. Проте рік компанія завершила зі збитком 1,8 млрд рублів.

Також Медведчук пов'язаний із двома російськими акціонерними товариствами – "ГК Маркет" та "Ренесанс". "ГК Маркет" заробило 1,5 млрд рублів виторгу в 2023 році, її чистий прибуток становив 12,7 млн рублів. Виторг АТ "Ренесанс" минулого року – 50,8 млн рублів, прибуток – 1,3 млрд рублів.

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Як повідомлялося, за даними проєктів "Настоящее время" та "Радио Свобода", підозрюваний у державній зраді екснардеп та кум Путіна Віктор Медведчук має щонайменше три джерела доходу у Росії: нафтові родовища в Сибіру, нерухомість і земельні ділянки у Москві та донецька металургія.

При цьому кума Путіна захищає Генпрокуратура РФ, а заробляти допомагають структури, повʼязані з впливовим главою "Роснефти" та давнім знайомим Путіна Ігорем Сєчіним.

За даними журналістів, восени 2023 року відбувалося силове захоплення нафтової компанії "Дулісьма" в Іркутській області. Роком раніше, у грудні 2022-го приблизно за такою ж схемою захопили нафтову компанію "Каюм Нафта" в Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Крім того, Медведчук і його родина володіють нерухомістю і дорогою землею у Москві. На початку 2021 року повʼязана з Медведчуком компанія купила за 500 млн рублів площі в одному з найдорожчих хмарочосів "Москва-Сіті", а дружина Медведчука Оксана Марченко стала власницею пʼяти гектарів землі на Лужнецькій набережній та чотирьох гектарів землі поряд із колишнім заводом ЗІЛ.

Нагадаємо, Медведчука затримали 12 квітня 2022 року після того, як він утік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

21 вересня 2022 року в межах обміну з Росією вдалося звільнити 215 українських військових, серед них і 10 іноземців. Москві натомість віддали Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.