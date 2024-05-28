Верховний суд відмовився переглядати часткову націоналізацію мережі АЗС Shell

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовився переглядати часткову націоналізацію мережі АЗС Shell в Україні.

Про це свідчать дані судового реєстру, передає liga.net.

2 квітня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду дозволила стягнути на користь держави 49% частки в статутному капіталі ТОВ "Альянс Холдинг" пропорційно до частки підсанкційного російського олігарха та ексголови "Роснєфті" Едуарда Худайнатова.

Водночас Shell як бенефіціар ТОВ "Альянс Холдинг" не погодився з рішенням суду, адже після початку повномасштабного вторгнення РФ війни частку Худайнатова у Cicerone Holding B.V. (єдиний номінальний власник ТОВ "Альянс Холдинг") розмили з 49% до 2,56%.

Утім, аргументи Shell не переконали апеляційну палату ВАКС, і вона ухвалила рішення на користь держави. Після цього представник Cicerone Holding B.V. подав касаційну скаргу до Верховного суду.

У Верховному суді наголосили, що стаття 283-1 Кодексу адміністративного судочинства не передбачає можливості оскарження рішень апеляційної палати ВАКС у справах про застосування санкцій, і відмовився відкрити касаційне провадження.

Націоналізація мережі АЗС Shell

Як повідомлялося, у жовтні 2023 року Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів російського бізнесмена Едуарда Худайнатова, який є власником ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія" та колишнім першим віцепрезидентом, заступником голови правління, членом ради директорів ПАТ "НК "Роснєфть".

Зокрема, йшлося про Todwick Holdings LTD, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "Інвест-Регіон", Коларова Івана, Eatongate Holding Limited, ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", ТОВ "Рентойл", ТОВ "Альянс Україна", ТОВ "Альянс Ойл Україна".

У січні 2024 року ВАКС не дозволив націоналізацію мережі АЗС Shell. Утім, Мін’юст подав апеляцію., яку Апеляційна палата ВАКС задовольнила 2 квітня.

Як писав БізнесЦензор, міжнародна корпорація Shell у 2006 році створила спільно з російською групою "Альянс" спільне підприємство з управління мережею АЗС в Україні – ТОВ "Альянс Холдинг". Контрольний пакет належав Shell.

У 2015 році співвласником спільного підприємства замість російського "Альянсу" стала "Незалежна нафтова компанія" (ННК), яка належить колишньому голові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову.