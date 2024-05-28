Мінагрополітики спрогнозувало падіння експорту українського зерна
Про це виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів в ефірі телемарафону, передає пресслужба міністерства.
Зокрема, очікується, що українські аграрії експортують 40-43 млн тонн зернових культур, а також 17 млн тонн олійних культур та продуктів їхньої переробки – олії та шроту.
Це менше, ніж у поточному маркетинговому році. За даними Мінагрополітики, з липня 2023 року станом на 27 травня 2024 року Україна експортувала 45,76 млн тонн зернових та зернобобових культур.
У 2022/2023 маркетинговому році Україна експортувала майже 49 млн тонн зернових та зернобобових.
Як повідомлялося, раніше "Українська зернова асоціація" погіршила прогноз потенційного врожаю в 2024 році на 1,5 млн тонн – до 74,6 млн тонн зернових та олійних.