Запроваджує "рубльову зону" для окупантів: СБУ повідомило про підозру російському банкіру

Служба безпеки України повідомила про підозру голові правління російського "ЦМРБанку" Руслану Ареф’єву.

Про підозру російському банкіру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків) повідомили заочно, інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, підозрюваний за вказівкою Кремля та центробанку РФ запроваджує так звану "рубльову зону" в тимчасово захоплених регіонах України.

"Для цього Ареф’єв за підтримки місцевих гауляйтерів відкрив більше 200 відділень російського банку в Криму, Донецьку та Луганську. Після захоплення лівобережної Херсонщини та частини Запорізької області фігурант організував там створення ще 27 "філій" окупаційної фінустанови", – зазначається у повідомленні.

СБУ зауважує, що здебільшого відкриття банківських відділень відбувалося на базі захоплених відділень місцевих українських фінустанов.

"У такий спосіб агресор намагається зробити всі готівкові та електронні розрахунки на тимчасово непідконтрольних Україні територіях в російських рублях", – пояснили у спецслужбі.

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Крім того, окупаційні структури ЦМРБанку беруть участь у фінансуванні підрозділів російських військ, які воюють проти Сил оборони України.

"Найбільше це стосується виплати "зарплат" окупантам та покриття затрат на їхнє "розквартирування". Також на відділення кремлівської фінустанови максимально заведені всі банківські розрахунки місцевих окупаційних адміністрацій РФ", – додали в СБУ.

"ЦМРбанк" було засновано у Росії в 2016 році для обслуговування торгівлі з окупованими територіями Донецької та Луганської областей в умовах санкцій. Власників банк не розкриває.