Німеччина видала торік рекордну за два десятиліття кількість паспортів

У 2023 році німецьке громадянство отримала рекордна кількість людей з моменту початку спостережень у 2000 році.

Як пише DPA, кількість натуралізацій зросла на 19% порівняно з попереднім роком, передає Європейська правда.

За даними Федерального статистичного управління, в абсолютних цифрах минулоріч було натуралізовано близько 200 100 осіб.

У 2023 році німецьке громадянство отримали представники 157 різних національностей, найчастіше з Сирії, Туреччини, Іраку, Румунії та Афганістану. Разом на ці країни припадає понад половина всіх натуралізацій.

Середній вік натуралізованих громадян становив 29,3 рока, а отже, вони значно молодші за населення Німеччини в цілому. Частка натуралізованих жінок склала 45%.

Колишні громадяни Сирії становили найбільшу групу натуралізованих громадян, на яку припала понад третина всіх натуралізацій. Їх кількість зросла ще на 56% порівняно з попереднім роком.

Водночас кількість натуралізацій українців зросла на 6% до 5 900 у 2023 році після майже триразового збільшення з 1 900 до 5 600 у 2021-2022 роках. Натуралізація громадян України склала 3% від усіх у 2023 році.

Як повідомлялося, Німеччина хоче зменшити наплив українських біженців до країни.