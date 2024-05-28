Великі мережі АЗС припинили знижувати ціни на автогаз через падіння курсу гривні
Представники мереж АЗС пояснюють, що зниження цін на автогаз призупинилося через зміну валютного курсу, повідомляє галузеве видання EnKorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".
За даними Мінфіну, за тиждень долар зріс відносно гривні на 0,62 грн – до 40,31 грн/$.
Частина операторів також зазначає, що зниження цін вже не допомагає збільшити обсяг продажів.
"Щоб якось привернути увагу клієнта, зараз потрібно знизити ціну на стелі мінімум на 1 грн/л. Але, за нашими підрахунками, навіть зниження на 2 грн/л не допоможе повернути реалізацію", – розповіли в одній із паливних мереж.
Минулого тижня найбільше зниження вартості газу – на 0,50 грн/л – зафіксовано у дніпропетровській мережі Neftek і миколаївській "Кворум". Також відбулося точкове зниження цін на газ у мережі "БРСМ-Нафта".