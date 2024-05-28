Великі мережі АЗС припинили знижувати ціни на автогаз через падіння курсу гривні

За тиждень з 20 по 27 травня середня роздрібна вартість скрапленого газу зменшилася лише на 5 копійок – до 26,71 грн за літр.

Представники мереж АЗС пояснюють, що зниження цін на автогаз призупинилося через зміну валютного курсу, повідомляє галузеве видання EnKorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

За даними Мінфіну, за тиждень долар зріс відносно гривні на 0,62 грн – до 40,31 грн/$.

Частина операторів також зазначає, що зниження цін вже не допомагає збільшити обсяг продажів.

"Щоб якось привернути увагу клієнта, зараз потрібно знизити ціну на стелі мінімум на 1 грн/л. Але, за нашими підрахунками, навіть зниження на 2 грн/л не допоможе повернути реалізацію", – розповіли в одній із паливних мереж.

Минулого тижня найбільше зниження вартості газу – на 0,50 грн/л – зафіксовано у дніпропетровській мережі Neftek і миколаївській "Кворум". Також відбулося точкове зниження цін на газ у мережі "БРСМ-Нафта".