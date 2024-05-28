Бельгія виділить Україні на військову допомогу цьогоріч 1 мільярд євро

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента України.

"Бельгія виділить Україні на військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року. Таке зобов'язання, а також готовність надавати підтримку нашій країні протягом десятирічного терміну дії угоди закріплені в цьому документі", – сказано в повідомленн.

Окрім того, вперше в такій безпековій угоді вказана конкретна кількість військових літаків, які нададуть Україні, – 30 F-16 до 2028 року. При цьому перші винищувачі мають бути передані вже цьогоріч.

Також Бельгія гарантує, що надаватиме своєчасну безпекову допомогу, сучасну військову техніку та озброєння з урахуванням потреб України у сфері військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, морської безпеки, розмінування та в межах коаліції з питань боєприпасів і сприятиме проведенню військових тренувань.

Інші домовленості

Окремі блоки документа присвячені двосторонній співпраці в оборонній промисловості, підтримці Української формули миру, посиленню санкцій, відшкодуванню збитків, притягненню агресора до відповідальності, використанню на потреби України конфіскованих російських активів та допомозі в економічному відновленні й відбудові.

Поглиблюватиметься співпраця у сферах розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації.

В угоді Бельгія також чітко підтверджує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Бельгія – 11 країна, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік. Загалом до декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією.

Раніше повідмлялося, що Україна цього року може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених у Бельгії російських активів.