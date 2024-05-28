Нацкомісія підвищила тарифи водоканалів. Поки що тільки для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 28 травня, передає Укрінформ.

"Приймаємо рішення по 35 ліцензіатах для непобутових споживачів. Населення це не стосується", – наголосив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Зокрема, тариф на централізоване водопостачаня для непобутових споживачів у Києві зросте до 25,7 грн за кубометр (з ПДВ) з нинішніх 16,16 грн.

Так, з 1 червня будуть діяти такі тарифи на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 30,36 грн;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 24,53 грн;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 17,45 грн;

"Львівводоканал" – 20,04 грн;

"Чернівціводоканал" – 23,89 грн;

"Київводоканал" – 21,42 грн;

"Дніпроводоканал" – 24,18 грн;

"Житомирводоканал" – 32,34 грн;

"Черкасиводоканал" – 20,19 грн.

Водночас оптові тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ) з 1 червня становитимуть:

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 11,88 грн;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 10,45 грн;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 6,87 грн;

"Львівводоканал" – 9,02 грн;

"Чернівціводоканал" – 10,28 грн;

"Київводоканал" – 9,66 грн;

"Дніпроводоканал" – 11,69 грн;

"Житомирводоканал" – 17,24 грн;

"Черкасиводоканал" – 10,51 грн.

Найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів встановлені для ПрАТ "Енергоресурси" – 53,39 грн за 1 кубометр. Найвищий тариф на водовідведення – для КП "Облводоканал" Запорізької обласної ради (42,37 грн за 1 кубометр).

При цьому тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення залишаються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року.

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Як повідомлялося, наприкінці червня 2023 року НКРЕКП встановила нові тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ "Укрзалізниця". Середньозважене зростання склало 32%.

Однак президент Володимир Зеленський розкритикував рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на водопостачання для населення, назвавши його ганебним і непрофесійним. Наступного ж дня НКРЕКП скасувала своє рішення.

За оцінкою об'єднання "Укрводоканалекологія", для повноцінної роботи водоканалів тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення у 2024 році необхідно підвищити на 50%.