Назад в СРСР: У Росії повернули на дороги ДАІ

У Росії повернули радянську назву Державній інспекції безпеки дорожнього руху (ДІБДР) – тепер вона знову стане Державтоінспекцією (ДАІ).

Про це керівник відомства Михайло Чєрніков повідомив російському пропагандистському агентству ТАСС, передає The Moscow Times.

"Ми зараз стали Державтоінспекцією, ДІБДР прибираємо, законодавчо врегулювали. Міліція не знаю (чи повернеться ця радянська назва, – ред.), але Державтоінспекція вже є", – заявив Чєрніков.

За його словами, поточні нормативно-правові документи вже проводять у відповідність до нової-старої назви.

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Нагадаємо, Державна автомобільна інспекція була заснована в СРСР у 1936 році та займалася наглядом та безпекою дорожнього руху.

У Росії у 1998 році ДАІ перейменували на ДІБДР, щоб позбутися негативного ставлення до співробітників інспекції. У 2011 році під час реформи Міністерства внутрішніх справ ДІБДР планували перейменувати на дорожню поліцію, проте відомство зберегло свою назву.

В Україні ДАІ діяла до листопада 2015 року, її функції передали патрульній поліції.