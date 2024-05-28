Підготовка до зими: В українські сховища закачали перший мільярд кубометрів газу

Запаси газу в українських підземних сховищах газу з 31 березня зросли приблизно на 1,06 млрд кубометрів.

Обсяги закачування газу минулого тижня зростали – до 31,7 млн кубометрів за 22 травня, що стало найвищим значенням з початку цьогорічного сезону закачування, свідчать підрахунки галузевого видання ExPro.

"Зростання обсягів закачування газу до сховищ пов’язано зі зниженням споживання природного газу в Україні на фоні відключень електроенергії та потепління", – зазначається у публікації.

Станом на 25 травня в українських ПСГ зберігалося близько 8,56 млрд кубометрів природного газу без урахування 566 млн куб. м буферного газу. Загальні запаси газу в сховищах становлять 9,12 млрд куб м.

Водночас наразі у сховищах зберігається на 6,5%, або 635 млн кубометрів менше газу, ніж на цей час у минулому році.

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Запаси технологічно активного газу, який може бути відібраний замовниками послуг зберігання, станом на 25 травня становили понад 4,4 млрд куб м.

На "митному складі" українських ПСГ запаси газу складали близько 1,44 млрд куб м.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" планує накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу у межах підготовки до наступного опалювального сезону. Це буде газ власного видобутку.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами до 16 млрд кубометрів газу. У квітні 2024-го країна почала новий сезон закачування газу до сховищ