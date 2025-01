Росія змушена продавати метали до Китаю за криптовалюту, – Boomberg

Російські сировинні компанії почали використовувати криптовалюту в торгівлі з Китаєм. Так, щонайменше два великі виробники металів, що не перебувають під санкціями, перейшли в платежах на стейблкоіни, прив’язані до долара США (USDT).

Про це пише розповіли Boomberg із посиланням на топ-менеджерів компаній, передає The Moscow Times.

За словами співрозмовників агентства, більшість розрахунків здійснюється через Гонконг. Скористатися криптовалютою у зовнішньоторговельних угодах їх змусило те, що банківські транзакції йдуть вкрай повільно, а в деяких випадках можна зіткнутися із заморожуванням рахунку в закордонному банку.

У Банку Росії дозволили компаніям використовувати криптовалюти, проте лише у транскордонних переказах. Окрім того, Цетробанк РФ також рекомендував не афішувати такі угоди.

Згідно з оцінкою Банку Росії, за підсумками січня-березня поточного року Росія збільшила поставки до Китаю чорних металів на 69,6% рік до року (до 540 тис. тонн, або до $340 млн), алюмінію – у 2,2 раза (до 400 тис. тонн, або до $1 млрд), міді – у 2 рази (до 93 тис. тонн, або до $770 млн), а нікелю – на 75% (до 8,4 тис. тонн, або до $130 млн).

Проблеми з платежами в Росії

Проблеми з міжнародними розрахунками в Росії почалися наприкінці грудня 2023 року – після того, як президент США Джо Байден дозволив американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти компаній та фінансових організацій третіх країн за співпрацю з Росією.

Після цього платежі з Росії перестали приймати банки Туреччини, ОАЕ та Китаю. У тому числі це стосувалося транзакцій у національних валютах. Водночас платежі з Росії до Казахстану стали проходити із затримками у два-три тижні.

Раніше відразу декілька китайських банків припинили приймати платежі з Росії навіть у юанях, кошти за такими трансакціями повертають російським клієнтам.

З початку 2024 року три з чотирьох найбільших китайських банків – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) та Bank of China – припинили приймати платежі від російських підсанкційних банків.

На цьому тлі російська влада вирішила прискорити легалізацію криптовалюти. Директор департаменту фінполітики Мінфіну Алексєй Яковлєв говорив, що уряд РФ планує сфокусуватися на регулюванні майнінгу та на використанні видобутої в Росії криптовалюти для розрахунків за експорт та імпорт.