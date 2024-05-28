Наслідки ударів росіян: Частка ТЕС в енергосистемі України впала з 30% до 5%

Після російських атак цієї весни в енергосистемі України не залишилося жодної теплової електростанції, яка б не була пошкоджена або зовсім зруйнована.

Про це розповів радник прем'єр-міністра, колишній в.о. міністра енергетики й член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко в інтерв'ю Апострофу.

"Традиційно ТЕС виробляють близько 30% електроенергії. Зараз же їх частка ледве сягає 5%", – сказав Бойко.

За його словами, зазнала великих втрат і гідроенергетика. Дві електростанції повністю не працюють.

Бойко зазначив, що зараз в енергосистемі працюють атомні станції. Проте саме на теплу пору року припадає активна ремонтна кампанія по атомним енергоблокам.

"Гідроелектростанції хоча й постраждали, але все ж зберегли працездатність і продовжують виробляти електроенергію", – також додав Бойко.

"Сьогодні також дуже рятують сонячні станції, яких свого часу в нас побудували навіть із надлишками, і за нормальних умов роботи енергосистеми їх доводилося обмежувати у видачі потужності в мережу. Тепер вся ця потужність в системі споживається і дозволяє дещо пом’якшити наслідки ворожих обстрілів", – також додав Бойко.

Чому відключення світла залежать від погоди

Раніше в "Укренерго" пояснили, чому графіки відключень світла залежать від погоди.

"Певний час швидко покривати споживання допомагали гідроелектростанції, які також суттєво пошкоджені російськими ракетами. Але ті, що залишились, працювали на межі можливостей завдяки паводку. Зараз водопілля йде на спад і скоро закінчиться", – зазначили в "Укренерго".

Крім того, почалась ремонтна кампанія на атомних електростанціях, щоб підготувати їх до зими, а імпорту електроенергії теж недостатньо.

Відтак, вперше в історії української енергосистеми диспетчерам "Укренерго" доводиться настільки сильно покладатись на роботу сонячних електростанцій.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.