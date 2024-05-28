ЄБРР підтримуватиме Україну до кінця війни в межах 1,5 мільярда євро щорічно

Європейський банк реконструкції та розвитку від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну профінансував проєкти в усіх галузях економіки України на 4 млрд євро і продовжить цю підтримку, доки ситуація не зміниться. Так, після війни фінансування буде збільшено для відновлення країни.

Про це повідомила асоційована директорка, старша банкірка агробізнесу ЄБРР Анна Лебединець на конференції Grain Storege Forum у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Із початку повномасштабного вторгнення ми профінансували проєктів на 4 млрд євро, маю на увазі всі галузі економіки. Є таке бачення, що приблизно в такому самому обсязі ми маємо підтримувати економіку під час війни, доки ситуація не зміниться. Приблизно 1,5 млрд євро на рік", – сказала Лебединець.

Лебединець висловила впевненість, що після війни потреби бізнесу у фінансуванні збільшаться, оскільки буде більше бажання інвестувати в його розвиток, а також буде потреба відбудовувати зруйноване в пришвидшеному темпі.

Який бізнес популярний

Серед найчастіших запитів клієнтів банку з агросектору Лебединець назвала розвиток рослинництва, тваринництва, а також активний інтерес до біоенергетики.

"Компанії дійсно думають і здійснюють розрахунки для розвитку біогазу та біоетанолу. Маємо вже приклади в Україні підтриманих проєктів. Крім того, багато хто думає над тим, як можна переробляти більше в Україні й створювати додану вартість у країні", – розповіла Лебединець.

Вона додала, що останнім часом стали частішими запити на розвиток борошномельних підприємств.

Лебединець відзначила зростання запитів для розвитку бізнесу на заході України, а також відкриття його структурних підрозділів за кордоном.

Страхування бізнесу

За її інформацією, ЄБРР уже напрацював низку механізмів для страхування воєнних ризиків для створюваних бізнесів та інвестицій.

Крім того, наприкінці 2024 року ЄБРР зможе запропонувати інструмент страхування товарів, які перебувають на зберіганні або які пересувають усередині України, де ризики значно вищі, ніж за межами держави.