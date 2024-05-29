Український застосунок від засновника порталу Helsi запустили в США, Мексиці та Канаді

Розроблений українцями застосунок для власників домашніх тварин Bubibo запустили в США, Мексиці та Канаді. В Україні він працює з березня цього року, а вже в травні компанія вирішила розширитися на західний ринок.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає AIN.UA.

Про застосунок

Bubibo – це pet-tech застосунок із функцією онлайн-запису до ветеринара, відеоуроками для навчання та розвитку і QR-адресником. Його концепція – це екосистема, що об'єднує власників домашніх тварин і професіоналів у сфері послуг для них в одному місці.

Як зазначається, в Україні застосунок матиме найбільший функціонал. В одних країнах запропонують повноцінну екосистему з усіма функціями, а в інших – лише догтренінг.

Нині Bubibo доступний шістьма мовами.

У планах компанії – запустити продукт й на інші ринки та розширювати функціонал: продавати товари для тварин чи додати календар вакцинацій.

За словами розробників, нині застосунок тестують в європейських країнах і за півтора-два місяці планується запуск. У яких конкретно країнах – покаже тест.

Інвестиції в проєкт

Сума інвестицій перевищує 40 млн грн, з урахуванням експансії на інші ринки. На ринках, котрі покажуть себе найпривабливішими, планують розвивати продукт і фінансування. Запуск MVP-версії в Україні коштував 15 млн грн.

Зазначається, що це власні гроші, а зовнішнє фінансування поки не залучалося.

Про засновників

Засновник Bubibo – підприємець Самвел Акобян, який керує формуванням команди, співпрацею з інвесторами, укладанням партнерських угод і розвитком бізнесів.

Крім Bubibo, Акобян є співвласником виробника смарт-лічильників gridwe та персонального медичного neo insurance сервісу lilo та засновником медичного порталу для пацієнтів Helsi.

Згідно з даними YouControl, у переліку засновників та учасників також є Юрій Стасів і Даніїл Прівалов. Останній також значиться бенефіціаром. Прівалов є сином покійного ексочільника Харкова Геннадія Кернеса.

У Bubibo підтвердили, що Даніїл Прівалов – один із співзасновників. Його роль полягає "в загальній візії та стратегії масштабування проєкту на європейські ринки".