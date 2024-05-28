На 29 травня відключення світла не заплановані, – "Укренерго"

На завтра, 29 травня, відключень світла по всій території України не планується.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Однак при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлять додатково.

28 травня відключення світла також не планувалися.

Чому відключення світла залежать від погоди

В "Укренерго" пояснили, чому графіки відключень світла залежать від погоди.

"Певний час швидко покривати споживання допомагали гідроелектростанції, які також суттєво пошкоджені російськими ракетами. Але ті, що залишились, працювали на межі можливостей завдяки паводку. Зараз водопілля йде на спад і скоро закінчиться", – зазначили в "Укренерго".

Крім того, почалась ремонтна кампанія на атомних електростанціях, щоб підготувати їх до зими, а імпорту електроенергії теж недостатньо.

Відтак, вперше в історії української енергосистеми диспетчерам "Укренерго" доводиться настільки сильно покладатись на роботу сонячних електростанцій.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.