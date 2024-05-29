Вироблену для України побутову техніку відомих компаній почали продавати у Росії, – ЗМІ
Про це пише The Moscow Times із посиланням на "Комерсант".
За словами гендиректора Kuppersberg Дмитра Шашкіна, поставки мають "масовий характер, оскільки деякі іноземні бренди рекомендували своїм турецьким, польським і балтійським фабрикам продовжувати постачання для збереження позицій на російському ринку".
Цю інформацію підтвердив ще один учасник російського ринку, а також один із топменеджерів місцевої великої мережі магазинів електроніки. За словами останнього, кілька місяців тому турецький дистриб'ютор пропонував мережі придбати іноземну техніку, призначену для українського ринку.
Зазначається, що поставки розпочалися у другому кварталі цього року. За даними джерел, продажем та відвантаженням до Росії займається турецька фірма, яка не змогла продати техніку в Україну.
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"Після початку військових дій, еміграції з країни попит на купівлю побутової техніки знизився, місцеві ритейлери відмовляються купувати товари", – пояснив співрозмовник. Він додав, що у цій ситуації виробникам доводиться або збільшувати постачання до країн СНД, зокрема й до Росії, або знижувати обсяги випуску.
Техніка для українського ринку на даний момент продається на російських маркетплейсах Ozon, Wildberries та "Яндекс Маркет", а також у мережевих магазинах електроніки. При цьому на ній є штампи та наклейки з місцем доставки – місто Київ, а вся інструкція перекладена українською мовою.
Як повідомлялося, у квітні російський диктатор Володимир Путін передав російські дочірні компанії виробників побутової техніки Ariston та Bosch в управління структур "Газпрому".