Митники завадили вивезти до Катару рідкісний зуб стародавнього мамонта. ФОТО

Київські митники завадили незаконному пересиланню до Катару зуба мамонта, які заселяли Україну у період пізнього плейстоцену (130-13 тисяч років тому).

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що рідкісний палеонтологічний зразок відправник із Івано-Франківщини надіслав до Катару, задекларувавши як металевий виріб вартістю $50.

Однак, замість металевого предмета митники виявили чималу брилу неправильної форми. Її спрямували на експертизу до Національного науково-природничого музею НАН України.

"Як визначили експерти, виявлена брила – молярний зуб нижньої щелепи мамонта зі збереженими коренями. Ці зразки нечасто зустрічаються і мають важливе наукове значення. Темний колір зуба вказує на перебування його у вологому грунтовому середовищі", – йдеться у повідомленні.

На думку експерта, зразок має культурну, наукову, музейну та освітню цінність, зокрема, рекомендується до внесення до музейного фонду України.

За законом, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури. Такого дозволу митникам надано не було.

Відтак, на мешканця Івано-Франківщини склали протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.