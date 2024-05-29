Російський "Райффайзенбанк" втратив можливість переказувати долари за кордон

Російський підрозділ банку "Райффайзенбанк" заявив, що з 10 червня платежі в доларах через нього будуть недоступні для росіян через зміни вимог американських банків-кореспондентів, які здійснюють перекази.

Про це повідомили у пресслужбі банку, передає The Moscow Times.



"Ми не можемо на це вплинути. Ця зміна стосується всіх клієнтів банку. Ми намагаємося попередити вас максимально заздалегідь, враховуючи умови ринку, що постійно змінюються", – йдеться у повідомленні.



Також банк оголосив про зупинення прийому вкладів. Зокрема, з 1 червня банк припиняє відкриття нових накопичувальних рахунків за декількома тарифами.

Водночас з 3 червня у "Райффайзенбанку" росіяни більше не зможуть відкривати нові депозити, пролонгація вкладів також стане недоступною.

Як повідомлялося, у середині травня цього року Міністерство фінансів США надіслало лист-попередження австрійській банківській групі Raiffeisen Bank International. Банк можуть обмежити в доступі до американської фінансової системи через його бізнес у РФ.

Російський "Райффайзенбанк", який входить у топ-20 за обсягом активів у РФ і включений Центробанком Росії до списку системно значимих, залишається головною фінансовою артерією, що пов'язує російську економіку зі світом.

Вихід Raiffeisen Bank International з російського ринку

Нагадаємо, у березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії.

Однак реалізацію цих планів відклали. А з грудня 2023 року російський "Райффайзенбанк" розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії. У майже 1500 з них йдеться про вакансії для менеджерів із продажу та фахівців з обслуговування клієнтів, підрахувало видання Financial Times.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв’язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.