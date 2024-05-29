Держзаклади закупили на Prozorro Market генераторів на 60 мільйонів

Близько 500 державних закладів придбали генераторів через каталог Prozorro Market на майже 60 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі державної установи "Професійні закупівлі", передає Укрінформ.

"Близько 500 державних закладів вже придбали генератори через електронний каталог Prozorro Market. Їх загальна вартість становить майже 60 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що асортимент Prozorro Market має 5 різних типів генераторів: бензинові, газові, дизельні, зварювальні та інверторні; потужність обладнання коливається від 0,65 кВт до 200 кВт.

Середня тривалість закупівлі через каталог становила дев’ять днів, що втричі швидше, ніж через відкриті торги.

Також у компанії додають, що на придбання генераторів діє вимога локалізації – щонайменше 20% складових та комплектуючих повинні бути вітчизняного походження. Водночас після оприлюднення пропозиції переможця замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару.

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.